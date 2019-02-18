2019-02-18T18:47:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре на дороге сбили полицейского

Сотрудник ДПС получил травмы, регулируя движение [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: twitter.com/typodarФото: twitter.com/typodar
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В Краснодаре сегодня днем, 18 февраля, на пересечении улиц Офицерская и Ростовское шоссе сбили сотрудника ГИБДД. Очевидцы сняли на видео, как мужчина в форменной одежде полицейского, беспомощно корчится на земле. Рядом с разбитой фарой стоит иномарка Ford Focus.

- Благо, скорая быстро приехала, - пишут горожане, которые наблюдали инцидент на дороге, - ему сразу же оказали помощь.

В Краснодаре сбили полицейского на дороге.

Позже выяснилось, что виновником происшествия стал 19-летний водитель. Он не заметил полицейского при повороте и сбил его с ног.

- Сотрудник ДПС доставлен в больницу, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодару. - Детали происшествия выясняются.

Напомним, в Сочи задержали сотрудника полиции, который в субботу, 16 февраля, сбил на пешеходном переходе 10-летнюю школьницу. Девочка погибла на месте. А водитель, залетевший на "зебру" с бешеной скоростью, сбежал с места ДТП. Позже выяснилось, что он сам сдался правоохранителям.

- По факту смертельного ДТП назначен ряд экспертиз проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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