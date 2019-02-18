В Краснодаре на дороге сбили полицейского
В Краснодаре сегодня днем, 18 февраля, на пересечении улиц Офицерская и Ростовское шоссе сбили сотрудника ГИБДД. Очевидцы сняли на видео, как мужчина в форменной одежде полицейского, беспомощно корчится на земле. Рядом с разбитой фарой стоит иномарка Ford Focus.
- Благо, скорая быстро приехала, - пишут горожане, которые наблюдали инцидент на дороге, - ему сразу же оказали помощь.
В Краснодаре сбили полицейского на дороге.
Позже выяснилось, что виновником происшествия стал 19-летний водитель. Он не заметил полицейского при повороте и сбил его с ног.
- Сотрудник ДПС доставлен в больницу, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодару. - Детали происшествия выясняются.
Напомним, в Сочи задержали сотрудника полиции, который в субботу, 16 февраля, сбил на пешеходном переходе 10-летнюю школьницу. Девочка погибла на месте. А водитель, залетевший на "зебру" с бешеной скоростью, сбежал с места ДТП. Позже выяснилось, что он сам сдался правоохранителям.
- По факту смертельного ДТП назначен ряд экспертиз проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU