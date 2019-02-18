Кубанским школьникам расскажут, как строить города

СЕГОДНЯ 19:48 2019-02-18T19:48:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Кубанские школьники, проходящие обучения в 8-11 классах примут участие во всероссийском открытом уроке «НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ». Мероприятие пройдет в on-line режиме в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края. Ребята смогут обсудить со специалистами вопросы градостроительной отрасли, проект «Умный город» и его технологии, которые позволяют сделать жизнь в мегаполисе более комфортной.

- Новый цикл профориентационных онлайн-уроков стартовал 24 января. На первом мероприятии говорили об экологии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в перссс-улжбе администрации Краснодарского края.

В 2019 году открытые on-line уроки запланированы на 14 и 28 марта, 11 и 25 апреля, а также 16 мая. Все мероприятия проведут специалисты различных профессий. Трансляции будут доступны в Интернете на портале «ПроеКТОриЯ».

Отметим, «ПроеКТОриЯ» является интерактивной цифровой платформой для профориентации школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU