2019-02-18T20:51:37+03:00
Общество

Юным жителям Кубани раскроют секреты древней игры

В школах региона проходит новый этап проекта «Шахматы в школе»
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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26 школ Краснодарского края посетят представители Федерации шахмат. В рамках очередного этапа проекта «Шахматы в школе» они уже побывали в образовательных учреждениях Отрадненского и Успенского районов, а также Армавира. Здесь прошли турниры, победители которых получили подарки от Президента Федерации шахмат края Владимира Сметаны.

- Реализация проекта на Кубани продлиться до 4 марта. Помимо школьных турниров, пройдет конкурс на лучшую организацию преподавания игры. Лучшие школы получат ценные призы, а педагоги – денежные гранты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Число участников программы «Шахматы в школах» увеличилось с момента старта почти в 25 раз. В 2018 - 2019 годах в нее вошли 818 школ из всех муниципальных образований. В проекте участвуют более 76 тысяч юных кубанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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