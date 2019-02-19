Трое жителей Карачаево-Черкесской Республики воровали аккумуляторы в Краснодаре, чтобы вернуться домой

СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-19T07:03:17+03:00

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В посёлке Российском на улице Ратной Славы сотрудники полиции увидели рядом с припаркованными автомобилями молодых людей. Их привлекло странное поведение парней: когда они заметили патрульную машину, то попытались скрыться. В ходе погоди злоумышленников задержали. Ими оказались жители Карачаево-Черкесской Республики в возрасте 21 года и 20, 11 лет.

- Во время обыска в машине у молодых людей нашли два автомобильных аккумулятора. Они признались, в совершении преступлений, пояснив, что на вырученные деньги хотели приобрести бензин для поездки домой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данным факту возбудили уголовное дело.

В настоящее время двое задержанных находятся под стражей, а ребёнок - в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске задержали мужчину, который грабил одиноких женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU