В Новороссийске откроют несколько платных парковок

СЕГОДНЯ 07:32 2019-02-19T07:33:25+03:00

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В Новороссийске планируют открыть несколько платных парковок. Они появятся на улицах Леднева и Чайковского.

Платные парковки постепенно внедряют в соответствии с постановлением администрации города. На сегодняшний день в Новороссийске обустроены и функционируют два таких места: на улицах Жуковского и Коммунистической.

- Платные парковки планируют открыть на улицах Леднева, от Советов до Мира, и на Чайковского, от Советов до Сипягина, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Анапе готовятся к летнему сезону. В городе планируют обновить освещение, отремонтировать тротуары и дорожное покрытие, благоустроить пешеходные зоны.

А в краевой столице продолжается генеральная уборка. На сегодняшний день в городе от мусора очистили уже более тысячи контейнерных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU