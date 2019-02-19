В Краснодаре водитель «Яндекс.Такси» врезался в маршрутку
18 февраля около семи часов утра в Краснодаре на улице Ставропольской произошла авария.
- По предварительным данным, 24-летний водитель «Яндекс.Такси» двигался в сторону улицы Таманской и врезался в маршрутку, которая остановилась на светофоре. За рулём микроавтобуса находился 31-летний житель Ставропольского края, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В результате дорожно транспортного происшествия никто не пострадал.
На легковушке обнаружили значительные механические повреждения. Автомобиль убрали с места аварии при помощи эвакуатора.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре 19-летний парень сбил сотрудника ДПС, который регулировал движение транспорта. Пострадавшего доставили в местную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU