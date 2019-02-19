В Краснодаре водитель «Яндекс.Такси» врезался в маршрутку

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-19T07:47:54+03:00

В ДТП никто не пострадал

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18 февраля около семи часов утра в Краснодаре на улице Ставропольской произошла авария.

- По предварительным данным, 24-летний водитель «Яндекс.Такси» двигался в сторону улицы Таманской и врезался в маршрутку, которая остановилась на светофоре. За рулём микроавтобуса находился 31-летний житель Ставропольского края, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В результате дорожно транспортного происшествия никто не пострадал.

На легковушке обнаружили значительные механические повреждения. Автомобиль убрали с места аварии при помощи эвакуатора.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре 19-летний парень сбил сотрудника ДПС, который регулировал движение транспорта. Пострадавшего доставили в местную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU