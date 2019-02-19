В сочинском парке развесят скворечники

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-19T08:46:54+03:00

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19 февраля в 10:00 в Сочи в честь Всероссийского дня орнитолога пройдёт экологическая акция. В рамках данного мероприятия на деревьях в парке микрорайона Макаренко развесят скворечники.

Новые дома для птиц смастерили и расписали местные школьники. Парк обустроили несколько лет назад.

В настоящее время на его территории растёт множество деревьев и кустарников, а также растения, занесённые в Красную книгу. Во время проведения орнитологического обследования в парке выявили виды гнездящихся птиц, таких как черный дрозд, кольчатая горлица, обыкновенная кукушка, зеленый дятел, большой и средний пестрый дятел, сойка, черноголовая славка, серая славка, обыкновенная горихвостка.

- Там гнездятся короткопалая пищуха — уязвимый вид, занесенный в Красную книгу Краснодарского края, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU