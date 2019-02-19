СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-19T09:08:19+03:00

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Ночью 18 февраля в Центральной районе Сочи мужчина разбил стекла на нескольких машинах марки Mercedes.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина подошёл к припаркованному автомобилю и разбил зеркала заднего вида.

В Сочи мужчина разбил зеркала нескольким иномаркам.

Спустя какое-то время злоумышленник совершает аналогичные действия со вторым автомобилем той же марки.

Владельцы машин уже обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Краснодарского края 16-летний подросток влетел на машине в отечественную легковушку. В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка ВАЗ 2112. Ее доставили в местную больницу.

Ещё один несчастный случай произошёл в Краснодаре. Водитель иномарки врезался в дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU