В Сочи мужчина разбил зеркала нескольким иномаркам
Ночью 18 февраля в Центральной районе Сочи мужчина разбил стекла на нескольких машинах марки Mercedes.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина подошёл к припаркованному автомобилю и разбил зеркала заднего вида.
В Сочи мужчина разбил зеркала нескольким иномаркам.
Спустя какое-то время злоумышленник совершает аналогичные действия со вторым автомобилем той же марки.
Владельцы машин уже обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Краснодарского края 16-летний подросток влетел на машине в отечественную легковушку. В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка ВАЗ 2112. Ее доставили в местную больницу.
Ещё один несчастный случай произошёл в Краснодаре. Водитель иномарки врезался в дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU