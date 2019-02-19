Минобороны РФ передаст очистные сооружения под Анапой муниципалитету

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-19T10:12:30+03:00

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18 февраля стало известно, что Министерство обороны РФ передаст очистные сооружения под Анапой муниципалитету. Об этом на планерном совещании сообщила заместитель главы курорта Анжелика Бузунова.

Очистные сооружения в посёлке Сукко на протяжении долгого времени находились в балансе Министерства обороны. Их не модернизировали, в результате они перестали справляться с нагрузкой. Это повлияло на экологическое состояние посёлка: оно заметно ухудшилось.

Администрация курорта долгое время обращалась к Министерству обороны РФ с просьбой передать сети в собственность города, чтобы иметь возможность привести их в порядок. Дело сдвинулось с мертвой точки.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Анапе готовятся к летнему сезону. Городские службы планируют обновить освещение, ремонтируют тротуары и дорожное покрытие, благоустраивают пешеходные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU