Минобороны РФ передаст очистные сооружения под Анапой муниципалитету
18 февраля стало известно, что Министерство обороны РФ передаст очистные сооружения под Анапой муниципалитету. Об этом на планерном совещании сообщила заместитель главы курорта Анжелика Бузунова.
Очистные сооружения в посёлке Сукко на протяжении долгого времени находились в балансе Министерства обороны. Их не модернизировали, в результате они перестали справляться с нагрузкой. Это повлияло на экологическое состояние посёлка: оно заметно ухудшилось.
Администрация курорта долгое время обращалась к Министерству обороны РФ с просьбой передать сети в собственность города, чтобы иметь возможность привести их в порядок. Дело сдвинулось с мертвой точки.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Анапе готовятся к летнему сезону. Городские службы планируют обновить освещение, ремонтируют тротуары и дорожное покрытие, благоустраивают пешеходные зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU