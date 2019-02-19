В Сочи приступили к демонтажу очередного самостроя
В селе Верхневеселое Адлерского района приступили к сносу очередного самовольно возведённого объекта. Его площадь составляет почти 400 квадратных метров.
- Суд признал строение подлежащим к демонтажу. Взыскателем выступила администрация курорта, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
В настоящее время на участке работает строительная техника. Для демонтажа трёхэтажного здания задействовали экскаваторы и подъемные краны.
За процессом сноса следят судебные приставы.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре снесли три киоска, которые были расположены на пересечении улиц Карасунской и Красноармейской. Их установили незаконно.
Также "Комсомолка" сообщала о том, что в Сочи в течение месяца восстановят мост через реку Чахцуцыр.
ИСТОЧНИК KP.RU