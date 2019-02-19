СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-19T09:58:38+03:00

В Сочи приступили к демонтажу очередного самостроя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объект был признан подлежащим сносу по решению суда

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В селе Верхневеселое Адлерского района приступили к сносу очередного самовольно возведённого объекта. Его площадь составляет почти 400 квадратных метров.

- Суд признал строение подлежащим к демонтажу. Взыскателем выступила администрация курорта, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В настоящее время на участке работает строительная техника. Для демонтажа трёхэтажного здания задействовали экскаваторы и подъемные краны.

За процессом сноса следят судебные приставы.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре снесли три киоска, которые были расположены на пересечении улиц Карасунской и Красноармейской. Их установили незаконно.

Также "Комсомолка" сообщала о том, что в Сочи в течение месяца восстановят мост через реку Чахцуцыр.

ИСТОЧНИК KP.RU