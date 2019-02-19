СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-19T10:15:29+03:00

Об этом сообщает администрация Краснодарского края

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В Краснодаре отметили 100-летие транспортной полиции.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель губернатора Алексей Копайгородский, врио начальника управления на транспорте МВД России по ЮФО Андрей Рыбинский, депутат ЗСК Андрей Горбань, заместитель главы Краснодара Виталий Косенко, заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Михаил Щербаков.

Лучшим сотрудникам транспортной полиции присвоили почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Кубани», а также вручили почетные грамоты краевой администрации и благодарности губернатора.

- За прошлый год работники Управления на транспорте МВД России по ЮФО зарегистрировали 1631 преступление, выявили 931 лицо, совершившее преступление, раскрыли 1305 нарушений. Это помогло снизилось количество грабежей, и исключить террористические акты, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU