Делегация Кубани примет участие в юбилейном XXX Съезде АККОР
19-20 февраля в Москве пройдет Всероссийский Съезд Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. В нем примет участие делегация Краснодарского края. Возглавит ее заместитель губернатора Андрей Коробка.
По его словам, Съезд АККОР – знаковое событие для фермерского сектора Кубани.
- В этом году вопросы развития фермерства и сельхозкооперативов будут рассматриваться в ключе исполнения майского указа Президента. Для региона это очень актуально с учетом того, что в рамках исполнения нацпроекта перед нами стоит ряд задач. В том числе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нам предстоит вовлечь в малый и средний бизнес около 1,4 тыс. человек, – отметил заместитель главы региона.
В рамках Съезда 19 февраля состоятся тематические секции, а 20 февраля – пленарное заседание. В нем планирует принять участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сообщает администрация Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU