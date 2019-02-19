Делегация Кубани примет участие в юбилейном XXX Съезде АККОР

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-19T10:32:08+03:00

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19-20 февраля в Москве пройдет Всероссийский Съезд Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. В нем примет участие делегация Краснодарского края. Возглавит ее заместитель губернатора Андрей Коробка.

По его словам, Съезд АККОР – знаковое событие для фермерского сектора Кубани.

- В этом году вопросы развития фермерства и сельхозкооперативов будут рассматриваться в ключе исполнения майского указа Президента. Для региона это очень актуально с учетом того, что в рамках исполнения нацпроекта перед нами стоит ряд задач. В том числе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нам предстоит вовлечь в малый и средний бизнес около 1,4 тыс. человек, – отметил заместитель главы региона.

В рамках Съезда 19 февраля состоятся тематические секции, а 20 февраля – пленарное заседание. В нем планирует принять участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сообщает администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU