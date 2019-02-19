Краснодарские врачи предотвратили острый инфаркт у мужчины

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-19T10:45:41+03:00

Сейчас он чувствует себя хорошо

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В городскую поликлинику №4 обратился житель Краснодара. Он сообщил о болях в швейном отделе позвоночника.

Врач заподозрил, что у мужчины патология сердца. Провели ЭКГ. Она подтвердила диагноз острого коронарного синдрома. Пациенту провели дополнительные исследования.

- Учитывая отсутствие выраженной клинической симптоматики, пациент категорически отказывался от госпитализации, так как он чувствовал себя нормально, беспокоили только боли в шее. С ним провели беседу о возможных осложнениях острого коронарного синдрома, после чего мужчина согласился на лечение, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

В стационаре пациенту провели коронароангиографию. Это помогло предотвратить возникновение острого инфаркта миокарда. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU