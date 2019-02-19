Краснодарские врачи предотвратили острый инфаркт у мужчины
В городскую поликлинику №4 обратился житель Краснодара. Он сообщил о болях в швейном отделе позвоночника.
Врач заподозрил, что у мужчины патология сердца. Провели ЭКГ. Она подтвердила диагноз острого коронарного синдрома. Пациенту провели дополнительные исследования.
- Учитывая отсутствие выраженной клинической симптоматики, пациент категорически отказывался от госпитализации, так как он чувствовал себя нормально, беспокоили только боли в шее. С ним провели беседу о возможных осложнениях острого коронарного синдрома, после чего мужчина согласился на лечение, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.
В стационаре пациенту провели коронароангиографию. Это помогло предотвратить возникновение острого инфаркта миокарда. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU