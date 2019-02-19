2019-02-19T12:52:17+03:00
Происшествия

В Брюховецком районе внедорожник врезался в дерево

От полученных травм водитель автомобиля скончался
Татьяна СМИРНОВА
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Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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18 февраля на 11-километре трассы Чепигинская - Лебяжий Остров произошла авария.

- Около 13:00 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли правоохранители. По предварительным данным, за рулём внедорожника Chevrolet Niva находился 43-летний мужчина. Он превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии водитель внедорожника получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре водитель "Яндекс.Такси" врезался в маршрутку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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