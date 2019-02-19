В Краснодаре пройдёт гастрономический автопробег

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-19T11:22:07+03:00

Об этом сообщает администрация города

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22 февраля в Краснодаре пройдёт гастрономический автозабег. Город присоединится к проекту известного ресторатора Республики Марий Эл Рамиля Вафина.

- Акция стартовала в начале февраля в Йошкар-Оле, ее участники сделают остановки в крупнейших городах России: Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Владимире, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Пятигорске и Грозном, - сообщил директор МКУ «Туристско-информационный центр» г. Краснодара Марина Шарапова.

По её словам, целью проекта являются популяризация и развитие гастрономического туризма.

Участники автопробега попробуют разную кухню - от стритфуда до национальных блюд народов России. Они посетят популярные заведения Краснодара - рестораны «Веники-Вареники» и «Gray Goose”. В рамках проектов Рамиль Вафин проведёт мастер-класс по приготовлению национального марийского блюда, сообщает пресс-служа краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU