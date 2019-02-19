2019-02-19T11:43:25+03:00
Происшествия

В Сочи председатель ЖСК обманул дольщиков на 8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи председатель ЖСК обманул дольщиков на 8 млн рублейВ Сочи председатель ЖСК обманул дольщиков на 8 млн рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время проверки прокуратура установила, что председатель ЖСК незаконно взял у дольщиков 8 миллионов рублей.

- Срок действия разрешения на строительство истёк. Председатель строительного кооператива, зная об этом, на незаконных обстоятельствах взял у дольщиков 8 миллионов рублей для возведения многоквартирного жилого дома на улице Бамбуковой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проведённой проверки отправили в следственный орган. По факту нарушения правил привлечения денег дольщиков возбудили уголовное дело.

За результатами проверки следит прокуратура.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Славянском районе правоохранители задержали мошенницу, которая пользовалась чужой банковской картой. Женщину вычислили по камерам видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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