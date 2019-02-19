Республика Абхазия и Краснодарский край подписали программу сотрудничества на три года

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-19T12:09:45+03:00

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В целях реализации соглашения между правительством Республики Абхазия и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 28 июля 2009 года, а также в целях дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, увеличения взаимного товарооборота в 2019 – 2021 годах Правительство Республики Абхазия и Администрация Краснодарского края подписали Программу мероприятий на 2019-2021 годы.

Документ подписали вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба и вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Трехгодичный пошаговый план подразумевает реализацию мероприятий в нескольких сферах: промышленной сфере, в сфере агропромышленного комплекса, в сфере образования, науки и молодежной политики, в сфере культуры и казачества, в области физической культуры и развития спорта, в сфере здравоохранения, в сфере развития туристской индустрии, в области развития гражданского общества.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Стороны согласились в необходимости содействовать развитию прямого сотрудничества между организациями профессионального образования и учреждениями высшего образования, научно-исследовательскими институтами, молодежными организациями.

Говоря об агропромышленном комплексе стороны договорились оказывать содействие развитию животноводства в Абхазии, рассмотреть вопрос о возможности поставок из Краснодарского края в Республику Абхазия продовольственной продукциим (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное фасованное, майонез, мука, кондитерские изделия, плодоовощные консервы и соки, колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы мясные и многое другое).

Делегация правительства Республики Абхазия прибыла для участия в форуме в Сочи 14 февраля.

Российский инвестфорум - это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум ежегодно проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак является председателем Организационного комитета.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

ИСТОЧНИК KP.RU