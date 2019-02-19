Чиновников Туапсинского района осудили за то, что они не оказали помощь пострадавшим во время наводнения

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-19T12:23:43+03:00

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Чиновников Туапсинского района привлекли в ответственности за то, что они не оказали должной помощи пострадавшим во время октябрьского наводнения.

По данным правоохранителей, главу Туапсинского района предупреждали о недопустимости формального отношения к проблемам граждан. Несмотря на это, ответственные должностные лица органов местного самоуправления не приняли реальных мер, для оказания помощи «подтопленцам».

- По данному факту двух заместителей главы администрации Туапсинского района и главу Георгиевского сельского поселения привлекли в административной ответственности. Суд выпивал им штрафы, - - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время местное самоуправление приняло меры по устрашению недостатков.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 24 и 25 октября прошлого года на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к серьезным подтоплениям. В результате пострадали жители Туапсинского и Апшеронского районов, а также Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU