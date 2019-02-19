В Сочи уволили полицейского, который насмерть сбил ребёнка

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-19T12:48:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО провели проверку по факту смерти маленькой девочки.

- По результатам выполненных работ мужчину уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка порочащего честь сотрудника ОВД, и он понесёт ответственность за содеянное, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Также в ведомстве отметили тот факт, что непосредственных руководителей бывшего полицейского привлекут к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи полицейский на иномарке не уступил дорогу 10-летней девочке, которая переходила проезжую часть по «зебре», и наехал не неё. После этого злоумышленник скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Ребенка доставили в местную больницу, но ему не смогли помочь: от полученных травм девочка скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU