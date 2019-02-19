В Белореченске местные жители организовали незаконный игровой клуб

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-19T13:00:48+03:00

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В Белореченске 38-летний мужчина и 30-летняя женщина признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием оборудования, совершенном группой лиц по предварительному сговору п.«а» ч.2 ст.171.2 УК РФ в редакции ФЗ от 22.12.2014 № 430).

Следствие установило, что мужчина создал незаконное казино, в это дело он привлек свою знакомую. Местный житель купил игровое оборудование, арендовал здание на улице Ленина. Женщина была администратором и оператором.

Игры проводились с использованием Интернета и 32 игровых терминалов. Правоохранители раскрыли незаконную деятельность 15 июня 2018 года.

- Белореченский районный суд вынес злоумышленникам приговор. Мужчине назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 250 тысяч рублей, женщина выплатит 80 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU