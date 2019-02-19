На Кубани оштрафовали двух браконьеров

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-19T13:27:23+03:00

Они добыли 160 килограммов биоресурсов, среди которых был запрещенный судак и пиленгас

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В ноябре прошлого года двух жителей села Воронцовка заметили пограничники. Они вышли в акваторию залива на легкомоторном маломерном плавательном средстве типа «тузик». Установили там браконьерские лессовые сети. С помощью незаконных орудий лова они добыли свыше 160 килограммов биоресурсов, среди которых был запрещенный к вылову судак и пиленгас.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Пограничники задержали злоумышленников на берегу залива. У них изъяли рыбу, сети и «тузик».

- В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Они обвинялись в незаконной добыче биологических ресурсов (по ч. 3 ст. 256 УК РФ). В январе прошел суд, который им назначил судебный штраф в размере 25 тысяч рублей каждому, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU