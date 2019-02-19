СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-19T13:55:37+03:00

На Кубани почтовые отделения будут работать в праздничные дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 февраля и 9 марта они будут оказывать услуги по обычному режиму работы

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В Краснодарском крае 93 отделения Почты России будут работать в праздничные дни. Это осуществляется для того, чтобы клиенты получили бесперебойный и качественный спектр услуг.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать с сокращением рабочего дня на один час.

- 23 февраля почта откроется для посетителей по графику субботы, а 8 марта - по расписанию пятницы с сокращением рабочего дня на один час, - сообщили в пресс-службе УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России».

На следующие дни после праздников - 24 февраля, 9 марта отделения окажут услуги клиентам по обычному графику.

Пенсии и пособия в выходные и праздничные дни не доставляют.

График работы можно в любое время уточнить в приложениях или найти на карте ближайшее открытое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU