На Кубани почтовые отделения будут работать в праздничные дни
В Краснодарском крае 93 отделения Почты России будут работать в праздничные дни. Это осуществляется для того, чтобы клиенты получили бесперебойный и качественный спектр услуг.
22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать с сокращением рабочего дня на один час.
- 23 февраля почта откроется для посетителей по графику субботы, а 8 марта - по расписанию пятницы с сокращением рабочего дня на один час, - сообщили в пресс-службе УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России».
На следующие дни после праздников - 24 февраля, 9 марта отделения окажут услуги клиентам по обычному графику.
Пенсии и пособия в выходные и праздничные дни не доставляют.
График работы можно в любое время уточнить в приложениях или найти на карте ближайшее открытое отделение.
ИСТОЧНИК KP.RU