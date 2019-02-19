На Кубани в январе промпроизводство выросло почти на 5 процентов

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-19T14:22:35+03:00

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В Краснодарском крае промышленное производство в январе выросло на 4,7 процента. Сильнее всего поднялась добыча полезных ископаемых – на 8,9 процентов, гипс – на 16,9 процентов, камень природный дробленный – на 20,5 процентов.

Согласно статистическим данным Краснодарстата, рост объема производства в обрабатывающей промышленности составил 5,5 процента. За отчетный период упало на 12,5 процентов получение пищевых продуктов. На 1,7 раз уменьшился выпуск растительных масел и их нерафинированных фракций, творог - на 17,1 процентов, на 13,8 процентов - кондитерские изделия.

Но также наметился рост производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных парного, остывшего или охлажденного на 2,7 процента, изделий колбасных вареных, в том числе фаршированных — на 7,3 процентов.

Сокращение показателей зафиксировано электрической энергии и пара – на 1,2 процента, а также в секторе водоснабжения и организации сбора и утилизации отходов – на 2,7 процентов.

Напомним, делегация Кубани примет участие в юбилейном XXX Съезде АККОР. Ее возглавит заместитель губернатора Андрей Коробка. В этом году вопросы развития фермерства и сельхозкооперативов будут рассматриваться в ключе исполнения майского указа Президента.

ИСТОЧНИК KP.RU