В музее Фелицына откроется персональная выставка Виталия Коробейникова

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-19T14:36:50+03:00

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В музее Фелицына откроется персональная выставка народного художника России Виталия Коробейникова. Проект «Живопись. Графика» откроется для почитателей искусства 21 марта.

В экспозиции представят более полусотни работ, которые разместят на новой выставочной площадке музея имени Фелицына. Она была открыта 8 февраля.

- Виталий Коробейников пишет жанры, натюрморты, именно они составляют основу творчества художника. Его полотна хранятся в российских и зарубежных музеях. В выставках он участвует с 1971 года, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Музей имени Фелицына находится по адресу: улица Гимназическая, 67.

Напомним, 22 февраля в Краснодаре пройдет гастрономический автозабег. Город присоединится к проекту известного ресторатора Республики Марий Эл Рамиля Вафина. Целью проекта являются популяризация и развитие гастрономического туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU