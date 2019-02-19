На Кубани лжеадвокат «развел» клиента на 50 тысяч рублей
В Славянском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Он обвиняется в мошенничестве.
Местный житель сообщил правоохранителям, что стал жертвой мошенника. Он обратился обратился за помощью к адвокату, который специализируется по бракоразводным процессам.
Мужчина пообещал заявителю, что будет представлять его интересы в суде, и потребовал 50 тысяч рублей. Получив деньги, в день заседания злоумышленник в суд не пришел. А после и вовсе перестал выходить с заявителем на связь. В помещение конторы уже никого не было.
39-летнего подозреваемого задержали по месту его проживания. У него не было статуса адвоката.
- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU