СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-19T14:49:53+03:00

На Кубани лжеадвокат «развел» клиента на 50 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В Славянском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Он обвиняется в мошенничестве.

Местный житель сообщил правоохранителям, что стал жертвой мошенника. Он обратился обратился за помощью к адвокату, который специализируется по бракоразводным процессам.

Мужчина пообещал заявителю, что будет представлять его интересы в суде, и потребовал 50 тысяч рублей. Получив деньги, в день заседания злоумышленник в суд не пришел. А после и вовсе перестал выходить с заявителем на связь. В помещение конторы уже никого не было.

39-летнего подозреваемого задержали по месту его проживания. У него не было статуса адвоката.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU