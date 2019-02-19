На Кубани средняя зарплата превысила 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-19T15:10:04+03:00

По сравнению с ноябрем прошлого года она увеличилась на 22,7 процента

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- В Краснодарском крае среднемесячная заработная плата работников в декабре 2018 года составила 40807 рублей. Это на 22,7 процента больше, чем в ноябре прошлого, - рассказали в пресс-службе Краснодарстата.

Реальная заработная плата увеличилась на 21,6 процент по сравнению с ноябрем.

Больше всего получают работники финансовых и страховых организаций. И доход превысил показатель по краю в 2,1 раза, у сотрудников занятых в сфере недвижимого имущества, государственного управлением, обеспечения военной безопасности он увеличился в 1,6 раз.

По данным исследований, доход в 1,5 раза ниже среднего показателя в декабре получили работники гостиниц и предприятий общественного питания, организаций, занятых административной деятельностью и сопутствующими дополнительными услугами.

Низкий уровень зарплаты отмечен на предприятиях, которые производят мебель - в 3 раза, занимаются обработкой древесины - в 2,6 раза, созданием текстильных изделий - в 2,5 раза, одежды - в 2,3 раза.

Напомним, в Краснодарском крае промышленное производство в январе выросло на 4,7 процента. Сильнее всего поднялась добыча полезных ископаемых – на 8,9 процентов, гипс – на 16,9 процентов, камень природный дробленный – на 20,5 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU