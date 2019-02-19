В Сочи из Абхазии начали ввозить мимозу

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-19T15:26:01+03:00

На таможне оформляется около 1,5 тонн цветов в сутки

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Через росийско-абхазскую границу начали провозить мимозу. Первые партии стали переправлять уже после 7 февраля. Ежедневно сочинские таможенники оформляют в сутки до 1,5 тонн букетов.

- С начала февраля задекларировали более 10,6 тонн этого цветка. Мимозу оформляют в упрощенном порядке. В этом году планируется, что провезут около 100 тонн прекрасных букетов, - сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

В 2018 году на территорию России было доставлено 90 тонн мимозы.

Напомним, На Кубани оштрафовали двух браконьеров. Они добыли 160 килограммов биоресурсов, среди которых был запрещенный судак и пиленгас. Пограничники задержали злоумышленников с уловом уже на берегу залива. У них изъяли рыбу, сети и «тузик». Каждого из них оштрафовали на 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU