Краснодарский «СКИФ» обыграл УГНТУ-ВНЗМ

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-19T15:42:15+03:00

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«СКИФ» вышел на 4-е место в гандбольной Суперлиге, обыграв УГНТУ-ВНЗМ. Встреча проходила во Дворце спорта «Олимп» и закончилась со счетом – 25:23.

В составе победителей по 5 мячей забили Илья Белевцов и Денис Афонин.

В первой половине матча краснодарцы имели преимущество в пять мячей – 15:10. Во втором тайме гости попытались сократить отсатвание в счете, но не смогли довести встречу до победы.

У краснодарской команды 19 очков. От петербургского «Университета-Невы», который находится на третьем месте, их отделяют два балла.

Следующая встреча пройдет на площадке наших спортсменов 22 февраля. «СКИФы» встретятся с «Пермскими медведями».

Напомним, спортсмен из Краснодарского края стал победителем зимнего Кубка Европы по теннису. Роберт Корелов получил золотую медаль на юношеских соревнованиях в городе Рончин во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU