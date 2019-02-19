В Краснодаре парк «Россия – Моя история» посетили более 40 тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-19T16:20:03+03:00

Об этом на форуме «История России 3.0» рассказал руководитель Сергей Кузнецов

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- В прошлом году открыли три исторических парка «Россия – Моя история», один из которых в Краснодаре. За это короткое время его посетили уже более 40 тысяч человек. В нашем регионе оно работает только три месяца, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Итоги работы исторических парков подвели на межрегиональном форуме в Тюмени. Об успехах этого проекта рассказал руководитель Сергей Кузнецов.

В краснодарском комплексе проводят различные официальные, обучающие и развлекательные мероприятия, а также деловые и творческие встречи.

«Россия – Моя история» - это масштабный мультимедийный комплекс, самый большой в стране. Его создали по инициативе президента. Здесь можно получить знания об истории государства с древнейших времен до наших дней. Региональное ответвление содержит еще и региональный контент.

Напомним, с 22 по 24 февраля в парке «Россия – Моя история» пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU