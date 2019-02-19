В Краснодаре парк «Россия – Моя история» посетили более 40 тысяч человек
- В прошлом году открыли три исторических парка «Россия – Моя история», один из которых в Краснодаре. За это короткое время его посетили уже более 40 тысяч человек. В нашем регионе оно работает только три месяца, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Итоги работы исторических парков подвели на межрегиональном форуме в Тюмени. Об успехах этого проекта рассказал руководитель Сергей Кузнецов.
В краснодарском комплексе проводят различные официальные, обучающие и развлекательные мероприятия, а также деловые и творческие встречи.
«Россия – Моя история» - это масштабный мультимедийный комплекс, самый большой в стране. Его создали по инициативе президента. Здесь можно получить знания об истории государства с древнейших времен до наших дней. Региональное ответвление содержит еще и региональный контент.
Напомним, с 22 по 24 февраля в парке «Россия – Моя история» пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества.
ИСТОЧНИК KP.RU