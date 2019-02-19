В Краснодаре на муниципальных парковках места для инвалидов перенесут за шлагбаум

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-19T16:33:34+03:00

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В краевой столице места для инвалидов на муниципальных парковках в перенесут за шлагбаумы. Это сделают для того, чтобы их не занимали автовладельцы, которые не имеют на это права. Работы по переносу мест для инвалидов проведут на 15 муниципальных парковках, оборудованных шлагбаумами. Их планируют завершить до начала лета.

- В ходе эксплуатации муниципальных парковок мы заметили, что некоторые водители ставят свои машины на места, предназначенные для автомобилей с опознавательным знаком «Инвалид». Поскольку они ограждены шлагбаумами, эвакуацию машин таких нарушителей сделать практически невозможно, - прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Это мероприятие также обусловлено изменениями в законодательстве. Теперь автомобильный знак «Инвалид» теперь может получить только сам обладатель этой льготы, и установить его лишь на тот автомобиль, которым управляет лично. Помимо инвалидов I и II групп, эти знаки получают и III группы. Это значит, что количество машин может возрасти.

ИСТОЧНИК KP.RU