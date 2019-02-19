В Краснодаре тушат пожар на Воронежской

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-19T17:08:34+03:00

Изменить размер текста: A A

- В Краснодаре на улице Воронежской тушат пожар. Очаговое возгорание произошло на площади 300 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарую.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:13. В 15:08 удалось ликвидировать первый очаг. Подразделения продолжают работу по тушению пожара, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего от МЧС России в ликвидации последствий ЧП задействовано 15 человек, 4 единицы техники.

Напомним, в ночь на 15 февраля в Краснодаре на улице Новороссийской произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 750 квадратных метров. В работе задействовали 15 единиц техники и 46 спасателей. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU