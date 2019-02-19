В школах Краснодарского края пройдет акция «Урок цифры»

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-19T17:47:02+03:00

В рамках мероприятия для детей устроят необычные уроки информатики

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В кубанских школах состоится акция «Урок цифры». Ученикам раз в месяц, начиная с февраля, будут проводить необычные уроки информатики.

На первой встрече школьникам расскажут об искусственном интеллекте и машинном обучении.

- Эта акция позволит подросткам узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме, - рассказали в региональном Министерстве образования и науки.

- «Урок цифры» продолжает традиции ежегодной акции «Час Кода». Она проводилась в российских школах с 2014 по 2017 год, - сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре парк «Россия – Моя история» посетили более 40 тысяч человек. Об этом на форуме «История России 3.0» рассказал руководитель Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU