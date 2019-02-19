В Армавире «Газель» въехала в грузовик

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-19T17:51:17+03:00

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В Армавире 19 февраля на 157 километре ФАД «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель «Газели» въехал в стоявший на светофоре грузовик Toyota Hino. От удара фургон сильно смяло, а водителя зажало в салоне кабины, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

На место аварии выехали спасатели армавирского отряда. Они установили ограждения вокруг искореженной машины, отключили аккумулятор. Это помогло предотвратить возгорание отечественного автомобиля. С помощью гидравлического инструмента сотрудники «Кубань-СПАС» вытащили пострадавшего и передали его врачам «скорой».

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил несколько переломов.

Напомним, 16 февраля на Кубани спасатели эвакуировали 23-летнего парня, застрявшего на горе. В выходной день он и его товарищ решили погулять по горам в районе Геленджика. Во время путешествия молодым людям встретилась частная территория, они решили ее обогнуть по склону. Одному из них это удалось, а другому нет: он застрял на 50-метровой высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU