В Сочи пройдет благотворительная акция в поддержку онкобольных детей

СЕГОДНЯ 18:14 2019-02-19T18:14:38+03:00

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В городе-курорте 20 февраля с 15:00 до 17:00 на Навагинской пройдет благотворительная акция в поддержку онкобольных детей. Это мероприятие состоится в рамках социального проекта «Твори добро».

- В акции примут участие волонтеры и студенты. Они раздадут прохожим золотые ленточки - международный символ борьбы с детской онкологией. В это же время на улице Навагинской пройдет благотворительная ярмарка, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Там жители и гости города-курорта смогут купить мягкие игрушки ручной работы, светильники, украшения, картины и другие товары. Их создавали сочинские умельцы. Деньги, которые соберут, пойдут на лечение детей, имеющих онкологические заболевания.

Волонтеры соберут письма с пожеланиями детям, которые находятся в Краевом онкологическом диспансере.

Напомним, в Краснодарском крае стартовала «Неделя мужского здоровья». Каждый житель региона в поликлиниках без предварительной записи и направления сможет пройти обследование на онкологию. Мероприятие стартовало 18 февраля и продлится до 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU