На Кубани выберут лучшего директора школы

СЕГОДНЯ 18:44 2019-02-19T18:44:11+03:00

За это звание поборются 44 участника краевого конкурса

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В Краснодарском крае пройдет X конкурс профессионального мастерства директоров средних общеобразовательных учебных заведений. В нем примут участие директора школ из всех 44 муниципалитетов Кубани. Очный этап конкурса «Директор школы Кубани-2019» уже стартовал.

- Участникам состязания предстоит показать свое умение в управлении коллективом, составить программу обучения, представить программную речь, провести мастер-класс, принять участие в «Директорском баттле», рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

22 февраля будет назван лучший руководитель школы Кубани. Он будет представлять Краснодарский край на всероссийском этапе соревнований.

Стоит отметить, что самому молодому участнику конкурса «Директор школы Кубани-2019» 29 лет, самому зрелому – 59. Средний педагогический стаж конкурсантов превышает 23 года. В минувшие годы 27 кубанских директоров стали победителями и призерами конкурса. Трое из них отличились на всероссийском этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU