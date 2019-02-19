2019-02-19T18:44:11+03:00
Общество

На Кубани выберут лучшего директора школы

За это звание поборются 44 участника краевого конкурса
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае пройдет X конкурс профессионального мастерства директоров средних общеобразовательных учебных заведений. В нем примут участие директора школ из всех 44 муниципалитетов Кубани. Очный этап конкурса «Директор школы Кубани-2019» уже стартовал.

- Участникам состязания предстоит показать свое умение в управлении коллективом, составить программу обучения, представить программную речь, провести мастер-класс, принять участие в «Директорском баттле», рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

22 февраля будет назван лучший руководитель школы Кубани. Он будет представлять Краснодарский край на всероссийском этапе соревнований.

Стоит отметить, что самому молодому участнику конкурса «Директор школы Кубани-2019» 29 лет, самому зрелому – 59. Средний педагогический стаж конкурсантов превышает 23 года. В минувшие годы 27 кубанских директоров стали победителями и призерами конкурса. Трое из них отличились на всероссийском этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи пройдет благотворительная акция в поддержку онкобольных детей
В Армавире «Газель» въехала в грузовик
В школах Краснодарского края пройдет акция «Урок цифры»
В Краснодаре тушат пожар на Воронежской
В Сочи врачи сразятся за «Кубок Гиппократа»
В Краснодаре на муниципальных парковках места для инвалидов перенесут за шлагбаум
В Краснодаре парк «Россия – Моя история» посетили более 40 тысяч человек
Крым на инвестфоруме в Сочи заключил соглашений на 12 миллиардов рублей
Краснодарский «СКИФ» обыграл УГНТУ-ВНЗМ
В Сочи из Абхазии начали ввозить мимозу
На Кубани средняя зарплата превысила 40 тысяч рублей
ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»
На Кубани лжеадвокат «развел» клиента на 50 тысяч рублей
В музее Фелицына откроется персональная выставка Виталия Коробейникова
На Кубани в январе промпроизводство выросло почти на 5 процентов
На Кубани почтовые отделения будут работать в праздничные дни
В Краснодаре 23 февраля отпразднуют 100-летие кубанского флага
На Кубани оштрафовали двух браконьеров
На Кубани осудят мужчин, которые похитили местного жителя
В Белореченске местные жители организовали незаконный игровой клуб