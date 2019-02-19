Краснодарские школьники предложили название для одной из улиц города

СЕГОДНЯ 19:39 2019-02-19T19:39:09+03:00

Они попросили назвать ее в честь Героя России Михаила Дангиреева

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Учащиеся 96-й школы Краснодара во время урока мужества обратились к властям города с инициативой назвать одну из улиц столицы Кубани в честь Героя России Михаила Дангиреева.

- Сейчас в школе действует поисковый отряд «Георгиевцы». Его участники за две экспедиции обнаружили в районе Горячего Ключа тела 6 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Сейчас поисковый отряд «Георгиевцы» состоит из 20 ребят. Помимо полевой работы, они изучают архивные данные, исследуют места боев. В рамках проходящей акции «Дорога к обелиску» юные поисковики собирают информацию о захоронениях в труднодоступных местах, проводят ремонт памятников, наносят их на карту для прокладки новых туристических маршрутов.

Отметим, Михаил Дангиреев родился 2 мая 1977 г. в Краснодарском крае, в 1998 году поступил на военную службу во внутренние войска. С ноября 1999 года принимал участие в боевых действиях в Чечне. В 2000 г. Михаилу Дангирееву посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU