2019-02-20T07:33:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили крупный очаговый пожар

Он произошел на окраине города
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре потушили крупный очаговый пожарВ Краснодаре потушили крупный очаговый пожарФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Краснодаре 19 февраля на улице Воронежской тушили крупный очаговый пожар на площади 1300 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 13:13. . В 15:08 потушили первый очаг площадью 300 квадратных метров. В 17:22 ликвидировали второе возгорание, которое распространилось на 1000 квадратных метров.

- Пожар произошел на окраине города. Там горел мусор, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Всего от МЧС России в ликвидации последствий ЧП задействовано 15 человек, 4 единицы техники.

Напомним, в ночь на 15 февраля в Краснодаре на улице Новороссийской произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 750 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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