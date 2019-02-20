2019-02-20T07:45:49+03:00
Происшествия

В Геленджике горели гаражи

Пострадал один человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: gazetapri / instagram.comФото: gazetapri / instagram.com
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В Геленджике 19 февраля в гаражах на Сухумском шоссе произошел пожар.

- Сообщение о возгорании на пульт дежурного МЧС поступило в 16:19. В 16:25 на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. В 17:23 возгорание было полностью ликвидировано, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Пожар тушили 12 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадал один человек. Он получил ожоги. Его госпитализировали.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в Краснодаре 19 февраля на улице Воронежской тушили крупный очаговый пожар на площади 1300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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