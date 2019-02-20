В Геленджике горели гаражи
В Геленджике 19 февраля в гаражах на Сухумском шоссе произошел пожар.
- Сообщение о возгорании на пульт дежурного МЧС поступило в 16:19. В 16:25 на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. В 17:23 возгорание было полностью ликвидировано, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.
Пожар тушили 12 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадал один человек. Он получил ожоги. Его госпитализировали.
Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, в Краснодаре 19 февраля на улице Воронежской тушили крупный очаговый пожар на площади 1300 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU