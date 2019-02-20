В апреле появятся новые авиарейсы из Краснодара в Волгоград и Пермь

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-20T08:44:42+03:00

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- В апреле авиакомпания «Азимут» запустит рейсы из Краснодара в Волгоград и Пермь, - об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы из краевой столицы в Волгоград будут выполняться с 3 апреля по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Краснодара - в 12:25, прибытие в к месту назначения в 14:35. Обратно улететь можно в 15:15, в Краснодаре самолет будет в 15:25 по местному времени.

Направление Краснодар - Пермь - Краснодар будет обслуживаться с 1 апреля, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Например, 3 апреля можно улететь из Краснодара в 19:20, в Перми воздушное судно сядет в 00:10. Если не подходит это время, то есть возможность отправиться из кубанской столицы в 00:05, а прибыть в аэропорт «Большое Савино» в 05:05.

Продажи билетов на данные направления уже открыты.

ИСТОЧНИК KP.RU