В Сочи победительницы этапа Кубка мира по горнолыжному спорту получат кокошники

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-20T09:42:21+03:00

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В Сочи состоится этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Он пройдет на курорте «Роза Хутор» 2 и 3 марта. Женщины будут состязаться в скоростном спуске и дисциплине супергигант - Rosa Ski Dream.

- Участие в соревнованиях примут более 60 лыжниц из 20 стран мира. Россию будут представлять Александра Прокопьева и Юлия Плешкова, -сообщили в пресс-службе курорта.

Победительницы получат призы в виде кокошника. Их изготовили из искусственного хрусталя. Каждый предмет окрашен в один из трех цветов -золотой, бронзовый и серебряный, как обычные медали.

Rosa Ski Dream - единственный российский этап в календаре Кубка мира 2018/2019. С 2020 года его планируют проводить в Сочи ежегодно.

Напомним, сочинские врачи сыграют в хоккей с медиками из других регионов страны. Хоккейный турнир «Кубок Гиппократа» пройдет 22-24 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU