В Сочи внедорожник сбил скутериста
В Сочи вечером 19 февраля в Центральном районе под колеса внедорожника попал скутерист. Видео дорожно-транспортного происшествия попало в социальные сети.
По предварительным данным, водитель сбил мужчину на двухколесном транспорте, когда выезжал с Зеленого переулка. Пострадавшего увезли в больницу.
Напомним, 18 февраля на 11-километре трассы Чепигинская - Лебяжий Остров произошла авария. За рулём внедорожника Chevrolet Niva находился 43-летний мужчина. Он превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
В аварии водитель внедорожника получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте.
В Сочи внедорожник сбил скутериста.Видео: ЧП Сочи
ИСТОЧНИК KP.RU