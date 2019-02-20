СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-20T09:26:59+03:00

По предварительным данным, водителя двухколесного транспорта увезли в больницу [Видео]

Изменить размер текста: A A

В Сочи вечером 19 февраля в Центральном районе под колеса внедорожника попал скутерист. Видео дорожно-транспортного происшествия попало в социальные сети.

По предварительным данным, водитель сбил мужчину на двухколесном транспорте, когда выезжал с Зеленого переулка. Пострадавшего увезли в больницу.

Напомним, 18 февраля на 11-километре трассы Чепигинская - Лебяжий Остров произошла авария. За рулём внедорожника Chevrolet Niva находился 43-летний мужчина. Он превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии водитель внедорожника получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/692935" frameborder="0"></iframe> В Сочи внедорожник сбил скутериста.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU