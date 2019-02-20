26 апреля в Краснодаре пройдет аукцион современного искусства MOST

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-20T09:47:57+03:00

Публика увидит оригиналы работ и сможет приобрести их в рамках торгов

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В Краснодаре 26 апреля в краевом художественном музее имени Коваленко пройдет аукцион современного искусства MOST. Об этом сообщили на официальной странице мероприятия в Facebook.

Организаторы рассказали, что скоро будут публиковать лоты и другую информацию об аукционе на страничке в социальной сети.

Мероприятие проводится, чтобы пропагандировать современное искусство. Гости смогут увидеть оригиналы работ и приобрести их в рамках торгов.

Напомним, в музее Фелицына откроется персональная выставка народного художника России Виталия Коробейникова. Проект «Живопись. Графика» почитатели искусства смогут увидеть уже 21 марта. В экспозиции представят более полусотни работ, которые разместят на новой выставочной площадке музея имени Фелицына. Она была открыта 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU