26 апреля в Краснодаре пройдет аукцион современного искусства MOST
В Краснодаре 26 апреля в краевом художественном музее имени Коваленко пройдет аукцион современного искусства MOST. Об этом сообщили на официальной странице мероприятия в Facebook.
Организаторы рассказали, что скоро будут публиковать лоты и другую информацию об аукционе на страничке в социальной сети.
Мероприятие проводится, чтобы пропагандировать современное искусство. Гости смогут увидеть оригиналы работ и приобрести их в рамках торгов.
Напомним, в музее Фелицына откроется персональная выставка народного художника России Виталия Коробейникова. Проект «Живопись. Графика» почитатели искусства смогут увидеть уже 21 марта. В экспозиции представят более полусотни работ, которые разместят на новой выставочной площадке музея имени Фелицына. Она была открыта 8 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU