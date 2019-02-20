Сочинские врачи спасли женщину с переломом шейного позвонка

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-20T10:04:58+03:00

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В Сочи в отделение нейрохирургии городской больницы №4 за помощью обратилась пациентка. Она рассказал, что неудачно упала и ударилась головой, после этого у нее возникли боли в шее.

Женщину повели на МРТ (магниторезонансная томография). Там стало ясно, что у нее перелом второго шейного позвонка со смещением. Больной было необходимо оперативное лечение.

- При подобных травмах медики используют методику, которая предполагает доступ (разрез) к месту перелома с задней поверхности шеи. После такого лечения пациент сможет поворачиваться только всем корпусом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Нейрохирурги сочинской больницы использовали в лечении пациентки другую методику. Они решили выполнить операцию через доступ (разрез) на передней поверхности шеи.

Но все усложнялось тем, что перелом был старым. Все это время пока женщина не обращалась к врачам, он жила со сломанным и смещенным позвонком.

Пациентке сделали открытую репозицию, а затем установили два винта, которые и скрепили позвонок с отломком. Операция длилась час. Женщина быстро поправилась, ушел болевой синдром, теперь она может свободно двигать шеей.

ИСТОЧНИК KP.RU