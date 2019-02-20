В Сочи пройдет фестиваль резьбы по снегу

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-20T10:23:54+03:00

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В Сочи на курорте ГТЦ «Газпром» пройдет фестиваль резьбы по снегу.

- Мероприятие «Снежная Поляна 2019», которое состоится 22-23 февраля, претендует сразу на три рекорда – самый южный парк в России, самый высокогорный парк в России, самый южный фестиваль резьбы по снегу в России, - сообщили организаторы.

Зафиксирует эти достижения эксперт Книги рекордов России.

Темой фестиваля резьбы по снегу стали морские сказы. Участников поделят на пять команд, по три человека в каждой. Группы создаются по предварительной записи.

После мероприятия участники получат сертификаты и памятные призы от курорта. Также гости могут пойти на мастер-класс, где научат резьбе по снегу.

Для туристов также подготовили файер-шоу, светодиодное шоу-барабанов, горный open air, конкурсы и анимацию.

Арт-объекты будут стоять до конца марта, за ними будет ухаживать профессиональный скульптор.

ИСТОЧНИК KP.RU