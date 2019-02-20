В Краснодаре ожидается понижение температуры, мокрый снег и гололед

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-20T10:44:25+03:00

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В краевой столице с вечера 20 февраля ожидается ухудшения погодных условий: понижение температуры воздуха, мокрый снег и гололед.

До 22 февраля температура воздуха в ночные часы составит от -1 до +1 градуса, днем от +5… +10. Ожидается дождь, мокрый снег.

- На выходных, 23-24 февраля, температура ночью опустится до -6 градусов, а днем будет от -1 до +3 градусов. Возможен дождь, переходящий в мокрый снег. Прогнозируется северо-восточный ветер 6–11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за такого прогноза погоды в кубанской столице привели в готовность коммунальную технику, которую в случае необходимости задействуют в очистке города от снега. Глава города провел осмотр погрузчиков, самосвалов, снегоуборочных машин.

- Он также обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от поездок на авто с летней резиной при наступлении снегопада. Быть внимательными на дороге, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU