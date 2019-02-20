В Туапсе сотрудника полиции подозревают в хищении служебного катера

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-20T11:17:22+03:00

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В Туапсе в отношении временно исполняющего обязанности начальника тыла возбуждено уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, мужчина с октября по декабрь прошлого года во время затяжных ливней в Туапсинском районе похитил служебный катер «Стриж-4». Он являлся материально ответственным лицом за это судно.

Он спрятал его в гаражном боксе морского торгового порта, но своему руководству сообщил о том, что 24 октября 2018 года катер смыло с территории гаражно-лодочного кооператива. Подозреваемый создавал видимость его поиска. Ущерб составил более 730 тысяч рублей.

- Мужчину уволили из полиции, следователем рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершению, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU