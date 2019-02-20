Надежда Цапок решила отсудить у Россельхозбанка 92 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-20T13:30:34+03:00

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Надежда Цапок решила взыскать с АО «Россельхозбанк» 92 миллиона рублей. Она считает, что это убыток, причиненный ей из-за якобы незаконного списания в 2014 году с расчетного счета 150 миллионов рублей рублей в пользу пострадавших от преступной деятельности ее сына. С этим заявлением она обратилась в Первомайский суд Краснодара.

Сейчас на исполнении находятся производства о солидарном взыскании с членов банды Цапков Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева и Владимира Алексеева 100 миллионов рублей. Каждому пострадавшему от их преступлений положено по 14,3 миллионов миллионов рублей. Также приставы планируют взыскать с отца лидера кущевской ОПГ Виктора Цапка 4,5 миллионов рублей.

Напомним, Надежду Цапок осудили за мошенничество еще в 2011 году. Спустя время на нее завели еще два уголовных дела по этой же статье и к существующему сроку добавили еще. Выйти на свободу она должна была только в феврале 2019 года. Но так как в закон внесли поправки, мать лидера кущевской ОПГ (банда цапков в ноябре 2010 года жестоко расправилась с фермером и его гостями – всего 12 человек) вышла из колонии. И вернулась обратно в родную станицу.

Она вышла из колонии 25 сентября. Ей пересчитали срок пребывания за решеткой после того, как в федеральный закон №186 внесли изменения. Теперь день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии.

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25 сентября из женской колонии в Усть-Лабинске вышла мать главаря кущевской банды Надежда Цапок. Ей пересчитали срок пребывания за решеткой после того, как в федеральный закон №186 внесли изменения. По нему теперь день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии (читать далее).

Надежда Цапок сидела в отряде для пенсионеров

Наказание мать главаря кущевской банды отбывала в отряде для пенсионеров. Здесь нет решеток на окнах, а в камере, которая рассчитана на 20 человек, - телевизор, кондиционер, занавесочки. В первый год ее заключения фермерша даже попадала в карцер - у нее нашли спиртосодержащий лосьон. А это категорически запрещено. Но потом начала исправно соблюдать все правила зоны. Дружбу ни с кем не водила, мало общалась с сокамерницами и часто жаловалась на здоровье (продолжение).

Имущества нет, счета пустые: Родные погибших от рук кущевской банды четвертый год не могут получить компенсацию

Кущевскую банду осудили еще в ноябре 2013 года. А суды о компенсациях морального и материального вреда продолжаются до сих пор. Часть денег уже выплатили потерпевшим, однако взыскание остальной части идет с трудом. Ранее сообщалось, что у сидельцев не оказалось ни денег, ни недвижимости, которую можно продать (читать далее).

ИСТОЧНИК KP.RU