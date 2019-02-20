В Славянске-на-Кубани лжериэлтор заложил дом клиентки и скрылся с полученными деньгами
В Славянске-на-Кубани 43-летний местный житель обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ее обманул лжериэлтор. Мужчина предложил потерпевшей услуги по продаже ее дома. Женщина отдала ему доверенность, после чего злоумышленник незаконно оформил займ в кредитной организации под залог имущества.
Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь. Он также не вернул взятые в кредит деньги. Сейчас дом потерпевшей выставили на публичные торги. Сумма ущерба составила 1200 000 рублей.
- Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU