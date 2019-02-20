В Армавире 37-летний мужчина похитил из магазина обои

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-20T12:15:30+03:00

Он может провести за решеткой до 5 лет

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Хозяин магазина обратился с заявлением о краже в правоохранительные органы. Он рассказал, что из его магазина вынесли обои на сумму 56 тысяч рублей.

На место происшествие приехали сотрудники полиции, они изучили записи камер видеонаблюдения, по которым установили автомобиль предполагаемого преступника.

37- летнего злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что в магазине был днем. Заметив, что рядом нет продавцов, он взял две коробки с обоями и незаметно прошел мимо кассы. Стройматериалы он продал за 4 тысячи рублей. Деньги потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Он может провести за решеткой до 5 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU