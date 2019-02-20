2019-02-20T12:15:30+03:00
Происшествия

В Армавире 37-летний мужчина похитил из магазина обои

Он может провести за решеткой до 5 лет
Александра ПОДУШКО
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В Армавире 37-летний мужчина похитил из магазина обоиВ Армавире 37-летний мужчина похитил из магазина обоиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хозяин магазина обратился с заявлением о краже в правоохранительные органы. Он рассказал, что из его магазина вынесли обои на сумму 56 тысяч рублей.

На место происшествие приехали сотрудники полиции, они изучили записи камер видеонаблюдения, по которым установили автомобиль предполагаемого преступника.

37- летнего злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что в магазине был днем. Заметив, что рядом нет продавцов, он взял две коробки с обоями и незаметно прошел мимо кассы. Стройматериалы он продал за 4 тысячи рублей. Деньги потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Он может провести за решеткой до 5 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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