На Кубани в азовских лиманах с 1 марта запретят вылов рыбы

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-20T12:50:46+03:00

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Начинается весенний нерест рыбы, поэтому с 1 марта на азовских лиманах Краснодарского края введут запрет на добычу биоресурсов. Ограничение будет действовать до 31 мая и распространится на все виды рыбалки.

- Это делается в целях сохранения запасов водных биоресурсов в водоемах края. Также есть еще определенные запреты: судака и берша нельзя ловить в течение всего года в реке Кубань от плотины Краснодарского гидроузла до устья, в реке Протока, в лиманах и в Азовском море, - рассказали в управлении развития рыбохозяйственного комплекса краевого Минсельхоза.

Добывать тарань и плотву в Азовском море, в реке Кубань ниже Краснодарского гидроузла с притоками, в Протоке, азовских лиманах запретят с 15 марта по 30 апреля.

- Введены новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам. За судака нарушитель заплатит 3305 рублей. За рыбца, шемаю, жереха, сазана, карпа, щуку, белого амура, толстолобиков и сома пресноводного – 925 рублей, - сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU